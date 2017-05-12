Президент НАНА: Я занимаюсь спортом 70 лет и это должно попасть в Книгу рекордов Гиннеса

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Известно, что работать в сидячем положении на протяжении 8-9 часов сокращает активность движения. Работая на должностях президента Академии наук и директора Института геологии и геофизики, с возрастом я ощущаю, что нуждаюсь в динамичном движении. Поэтому я решил после работы обязательно немного прогуливаться пешком".

Как сообщает Report, об этом на передаче QəbuldASAN на радиостанции ASAN radio сказал президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде.

По его словам, гуляя пешком, человек может сосредотачивать мысли и думать о дальнейших планах: "Это имеет для меня две пользы. Во-первых - динамичное движение, во-вторых – анализ программ. С 14-ти лет я занимаюсь спортом. Каждое утро 45 минут занимаюсь спортом. Если посчитать, я занимаюсь спортом уже 70 лет. Это должно попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Как результат занятий, мне удается на протяжении всего дня заниматься активной деятельностью".

А.Ализаде отметил, что в семье нет его последователей: "В моей семье нет геологов. Они в соответствии с современными требованиями предпочли экономические сферы. Некоторые из них работают в банковской сфере. Я никогда не ставил им запретов в этом плане. Советую молодежи не менять часто сферы деятельности".