Президент НАНА: В Шуше продолжаются работы по установке сейсмической станции

В Шуше продолжаются работы по установке скважинной сейсмической станции, подаренной Турцией Азербайджану.

В Шуше продолжаются работы по установке скважинной сейсмической станции, подаренной Турцией Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли в ходе выступления на совместном заседании отделения наук о земле НАНА и Республиканского центра сейсмологической службы.

Президент НАНА отметил, что в повестке дня - подготовка научных кадров в области сейсмологии, открытие докторантуры по специальности "Сейсмология" и создание диссертационного совета в Республиканском центре сейсмологической службы.

Также была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества РЦСС с сейсмологическими центрами зарубежных стран, в частности с Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) и Советом по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK).