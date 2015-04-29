Президент НАНА: Поставленные цели выполнены и они дали хорошие результаты

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ / "Отчет НАНА о прошлогодней научной и научно-организационной деятельности должен расцениваться в контексте общего стратегического развития Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодном общем собрании президент НАНА Акиф Ализаде.

Напомнив о принятии на общем собрании в апреле прошлого года решения программного характера, А.Ализаде заявил о проведении ряда работ для достижения поставленных целей: "Достигнуты хорошие результаты в усовершенствовании структуры, управления и организационной системы НАНА, целенаправленной координации деятельности научных учреждений, развитии международных научных связей, усовершенствовании подготовки высококвалифицированных кадров и пр.".

Касаясь проделанных за отчетный год работ, академик напомнил о подписанном президентом страны соответствующем распоряжении по случаю 70-летия НАНА: "В этом году мы торжественно отметим 70-летие НАНА. В настоящее время проводятся научно-организационные мероприятия, направленные на празднование юбилея на высоком уровне".

А.Ализаде отметил также, что отчетный год запомнился выборами в членство академии: "Эти выборы стали значимым событием не только для академии, но и для научной и общественной жизни страны. Успешными были также выборы в члены-корреспонденты НАНА и действительное членство. На вакантные места было избрано 26 действительных членов и 50 членов-корреспондентов".

А.Ализаде заявил, что прошлый год запомнился успешной интеграцией науки и образования: "Между некоторыми научными учреждениями НАНА и учебными заведениями были созданы базовые кафедры, подписаны меморандумы о сотрудничестве в области подготовки кадров".

По словам президента НАНА, сотрудничество охватило не только вузы, но и средние школы.

В заключение А.Ализаде коснулся важных научных достижений азербайджанских ученых в 2014 году и пожелал им дальнейших успехов.