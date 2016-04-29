​Президент НАНА: Подготовлены единые критерии оценки научной деятельности

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Систематическая классификация научно-исследовательских учреждений страны, оценка научно-организационной деятельности является одной из наиболее важных задач, поставленных в Национальной стратегии по развитию науки. Подготовлены единые критерии оценки научной деятельности".

Как сообщает Report, об этом на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана заявил президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Говоря об отразившихся в Национальной стратегии по развитию науки вопросах, академик отметил о важных направления, предусматривающих дальнейшие цели азербайджанской науки. По его словам, наблюдающиеся в азербайджанской науке положительные тенденции подтверждены конкретными цифрами на влиятельном международном информационном рынке.

А.Ализаде также затронул работы, проводимые на пути интеграции науки и образования.

Создание в академии магистратуры он расценил как важное достижение в области интеграции науки и образования: "В первую очередь создана магистратура по 9 специальностям, в следующем году ожидается прием в магистратуру 63 человек".

"Уверен, что в результате оказываемой государством науке заботы и внимания, в будущем азербайджанские ученые достойно справятся с поставленными задачами".