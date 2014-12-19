Президент НАНА: Нужного нам специалиста мы теряем на уровне средней школы

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Нужно признаться, что на всем постсоветском пространстве наука до сих пор не смогла выйти из кризиса. Очень жаль, что особый вес нашей науки в достигнутых страной успехах не на должном уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде на I съезде ученых Азербайджана.

По его словам, начав реформы, НАНА пока не удалось достичь поставленных целей: "До сих вопросы создания современной инфраструктуры науки, реализации крупномасштабных проектов, новые механизмы финансирования научных исследований остаются на стадии обсуждения". Академик отметил, что на сегодняшний день одной из самых больших проблем науки остается ее старение, то есть нехватка молодых высококвалифицированных кадров.

"Нужного нам специалиста мы теряем на уровне средней школы, так как основная часть молодежи не хочет связывать свое будущее с научной деятельностью. Для решения всех перечисленных и не перечисленных, но хорошо известных нам проблем, мы должны объединиться и добиться формирования общей стратегии и программы деятельности".

А.Ализаде добавил, что наука и экономика в Азербайджане до сих пор развиваются в различных пространствах: "Для создания опирающейся на знание экономики необходима помощь и поддержка не только государства, но и различных бизнес структур. Чтобы решить сегодняшние проблемы науки, мы, безусловно, должны обратиться к школе. Сейчас школы переживают процесс реформ. Педагоги средних учебных заведений, наверное, лучше всех понимают, что в нынешнем экономическом пространстве, чтобы дать детям правильное образование, в первую очередь необходимо научить их заниматься просвещением на протяжении всей жизни, постоянно повышать уровень образования, а не получать какие-то конкретные знания".