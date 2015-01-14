Президент НАНА: Мы поставили перед учеными задачу, чтобы они зарабатывали сами

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Мы, как академия, не ждем повышения средств из госбюджета. Мы поставили перед учеными задачу, чтобы они зарабатывали сами. Нужно отказаться от советского метода мышления. То есть, не правильно ждать помощи, нужно действовать самим".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

По его словам, инновационная наука должна развиваться: "Поэтому, в следующем году ученые должны направить все усилия на повышение инновационной науки".

Президент НАНА также высказался по поводу того, хватает ли выделенных из госбюджета средств на развитие академии: "Средств всегда не хватает и мы все хотим их повышения. Однако сидеть сложа руки нельзя. Нужно показать свою работу".