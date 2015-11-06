​Президент НАНА: Молодые ученые должны знать английский язык

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Молодые ученые должны знать английский язык".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде.

Он отметил, что молодым ученым очень важно знать английский язык.

Президент НАНА считает, что сегодня без знания английского языка молодые ученые не смогут продвигаться вперед в науке: "Сейчас, изучив язык, многие едут учиться за границу. Почему такой подход не должен применяться в Азербайджане? Если пришедший в академию молодой ученый не знает английского языка, мы не сможем отправить его за рубеж для повышения квалификации".

По словам А.Ализаде, решение по этому поводу уже принято: "Пути назад нет. Считаю, что молодые ученые должны на высоком уровне знать иностранный язык. Без знания английского языка в совершенстве молодежь не сможет читать зарубежную литературу и понимать выступления ученых на конференциях. Нынешний проект является пилотным. Верю, что молодежь поймет нас правильно".