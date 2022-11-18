Президент НАНА: Госпрограмма - это идеальная дорожная карта Великого возвращения

Распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" является грандиозной государственной программой, отражающей стратегию и тактику целенаправленной политики

Распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" является грандиозной государственной программой, отражающей стратегию и тактику целенаправленной политики президента Ильхама Алиева в области восстановления Карабаха в условиях территориальной целостности нашей страны. Это идеальная дорожная карта свободного Карабаха в XXI веке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли.

По его словам, Государственная программа - это манифест Великого возвращения: "Это большой путеводитель, который позволяет наглядно представить ближайшее и далекое будущее Карабаха и Восточного Зангезура".