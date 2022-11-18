О нас

Президент НАНА: Госпрограмма - это идеальная дорожная карта Великого возвращения

Президент НАНА: Госпрограмма - это идеальная дорожная карта Великого возвращения Распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" является грандиозной государственной программой, отражающей стратегию и тактику целенаправленной политики
Наука и образование
18 ноября 2022 г. 15:22
Президент НАНА: Госпрограмма - это идеальная дорожная карта Великого возвращения
Иса Хабиббейли

Распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" является грандиозной государственной программой, отражающей стратегию и тактику целенаправленной политики президента Ильхама Алиева в области восстановления Карабаха в условиях территориальной целостности нашей страны. Это идеальная дорожная карта свободного Карабаха в XXI веке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли.

По его словам, Государственная программа - это манифест Великого возвращения: "Это большой путеводитель, который позволяет наглядно представить ближайшее и далекое будущее Карабаха и Восточного Зангезура".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: "Dövlət Proqramı Böyük Qayıdışın mükəmməl yol xəritəsidir"

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi