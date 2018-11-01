Президент НАНА: Будет создана комиссия для расследования информации об обнаружении останков Микаила Мушфига

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Будет создана комиссия для расследования распространившейся в эти дни информации об обнаружении останков Микаила Мушфига".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде.

А.Ализаде отметил, что обнаружение останков Микаила Мушфига имеет очень большое значение для культуры и народа Азербайджана.

Он добавил, что принадлежность останков Микаилу Мушфигу может показать анализ ДНК и научные исследования: "Я надеюсь, что создаваемая комиссия покажет результаты по этому вопросу".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручения НАНА, министерствам здравоохранения, культуры и другим соответствующим структурам расследовать вопрос об обнаружении останков Микаила Мушфига.