Президент НАНА находится с визитом в Италии

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде находится в научной командировке в Итальянской Республике. Как сообщили Report в НАНА, целью поездки, которая продлится с 17-го по 26-е июня, является обновление договора о научном сотрудничестве между Национальным исследовательским советом Италии (НИС) и НАНА. В договоре предусмотрено осуществление совместных исследовательских проектов и семинаров.

Делегация, в которую входят вице-президент НАНА, академик Ибрагим Гулиев и академик-секретарь Отделения наук о Земле НАНА, академик Фахраддин Гадиров, проведет встречи в Миланском университете Бикокка, а затем примет участие в церемонии подписания договора в Римском офисе НИС. На мероприятии будет заслушан доклад президента НАНА, академика Акифа Ализаде о развитии сотрудничества между организациями в перспективных сферах и отчет о проведенных в течение последних пяти лет совместных исследованиях.