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Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы

Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы "Очень рад, что работы, связанные с профессиональным образованием, продолжаются. В этом есть очень большая потребность. В частности, как я уже сказал, Азербайджан находится сегодня на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых обученных кадро
Наука и образование
27 мая 2021 г. 18:47
Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы

"Очень рад, что работы, связанные с профессиональным образованием, продолжаются. В этом есть очень большая потребность. В частности, как я уже сказал, Азербайджан находится сегодня на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых обученных кадров имеет огромное значение как на освобожденных землях, так и во всей стране".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Поэтому на освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы по специальностям в соответствии с потенциалом данных регионов. Конечно, мы надеемся на поддержку турецкой стороны", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Vocational schools should be established in liberated lands
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azad edilmiş torpaqlarda peşə məktəbləri yaradılmalıdır"

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