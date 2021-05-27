Президент: На освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы

"Очень рад, что работы, связанные с профессиональным образованием, продолжаются. В этом есть очень большая потребность. В частности, как я уже сказал, Азербайджан находится сегодня на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых обученных кадро

"Очень рад, что работы, связанные с профессиональным образованием, продолжаются. В этом есть очень большая потребность. В частности, как я уже сказал, Азербайджан находится сегодня на пороге большой созидательной работы, и подготовка новых обученных кадров имеет огромное значение как на освобожденных землях, так и во всей стране".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Поэтому на освобожденных землях необходимо создать профессиональные школы по специальностям в соответствии с потенциалом данных регионов. Конечно, мы надеемся на поддержку турецкой стороны", - добавил глава государства.