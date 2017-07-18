Президент Института стран Азии и Африки МГУ: У нас налажено хорошее сотрудничество с Азербайджаном

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Москва. 18 июля. REPORT.AZ/ Институт Стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ наладил хорошее сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил российскому бюро Report почетный президент ИСАА, доктор исторических наук Михаил Мейер.

"К сожалению, многочисленные конфликты на территории Закавказья мешают развитию науки, обмена опытом между научными кругами стран региона. Последнее время уровень контактов снова стал подниматься", - заявил М.Мейер.

Он напомнил, что в ИСАА была открыта кафедра стран Центральной Азии и Кавказа, куда начали принимать студентов на обучение азербайджанскому языку.

"У нас хорошее сотрудничество с Фондом Гейдара Алиева. Мы получили значительную помощь от Фонда в виде оборудования, благодаря чему смогли создать лингафонный кабинет. Также помощь была в виде различной литературы", - отметил президент ИСАА, добавив, что институт часто посещают вице-президент Фонда Лейла Алиева и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

По его словам, на данный момент в институте обучаются много студентов-азербайджанцев, которые прекрасно владеют русским языком.

"Есть и обратная связь: мы приезжаем в Азербайджан, где студенты могут практиковать турецкий и родственный ему азербайджанский языки. Первая такая практика на моей памяти состоялась еще в 70-ых годах прошлого века. Помню, и как к нам в институт приезжал известный востоковед Зия Буниятов. Это был замечательный ученый - беседы с ним всегда были познавательны. Он оставил после себя богатое наследие. Сегодня одним из моих научных товарищей является востоковед-тюрколог Шаин Мустафаев. Это интересный собеседник, известный своими научными работами.", - сказал М.Мейер.