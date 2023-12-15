О нас

Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе

Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе Недавно созданный Карабахский университет в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.
Наука и образование
15 декабря 2023 г. 13:07
Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе

Недавно созданный Карабахский университет в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам XVI Съезда учителей Азербайджана.

"Сразу после нашей блестящей победы в Отечественной войне на наших освобожденных территориях начали функционировать школы, построенные по самым современным стандартам. В этих школах учатся достойные граждане нашего будущего. Недавно созданный Карабахский университет, несомненно, в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Уверен, что ваше высшее собрание, проведя полный анализ минувшего периода, в условиях обстоятельных дискуссий примет важные решения для достижения стратегических целей в сфере образования и выполнения задач, намеченных в I Государственной программе Великого возвращения, тесно сплотит интеллектуальный потенциал страны во имя устойчивого развития в сфере образования", - говорится в обращении главы государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Qarabağ Universiteti regionda tarixən mövcud olmuş təhsil mühitini canlandıracaq"

Самое важное

Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
13 декабря 2023 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi