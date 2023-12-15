Президент Ильхам Алиев: Карабахский университет оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе

Недавно созданный Карабахский университет в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Недавно созданный Карабахский университет в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам XVI Съезда учителей Азербайджана.

"Сразу после нашей блестящей победы в Отечественной войне на наших освобожденных территориях начали функционировать школы, построенные по самым современным стандартам. В этих школах учатся достойные граждане нашего будущего. Недавно созданный Карабахский университет, несомненно, в скором времени оживит образовательную среду, исторически существовавшую в регионе.

Уверен, что ваше высшее собрание, проведя полный анализ минувшего периода, в условиях обстоятельных дискуссий примет важные решения для достижения стратегических целей в сфере образования и выполнения задач, намеченных в I Государственной программе Великого возвращения, тесно сплотит интеллектуальный потенциал страны во имя устойчивого развития в сфере образования", - говорится в обращении главы государства.