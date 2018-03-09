Президент Ильхам Алиев выделил министерству образования 5 млн 56 тыс. манатов

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах.

Как сообщает Report, в целях сборки 15 школ модульного типа на 956 ученических мест в Гахском, Габалинском, Огузском и Шекинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 5 056 000 манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.