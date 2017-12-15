Президент Ильхам Алиев: Следует создать благоприятную основу для полного выявления интеллектуального потенциала молодежи

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана начался I съезд молодых ученых Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном совместно министерством образования, министерством молодежи и спорта, сначала было зачитано письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам съезда.

В письме отмечается: "В период глобализации рост изо дня в день научных достижений и ускоренное расширение сферы высоких технологий, инновационная деятельность требуют нового подхода. Имеющиеся условия выдвигают на передний план необходимость создания благоприятной основы для полного выявления интеллектуального потенциала молодежи.

Я уверен, первое грандиозное заседание наших молодых ученых даст толчок в определении ведущих тенденций деятельности в данном направлении в ответ на призывы современности. Веками играющему роль моста между культурами Азербайджану принадлежит своя роль в сохранении древних достижений науки и обогащении мировой сокровищницы науки".