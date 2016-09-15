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    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания средней школы №311 в Баку

    Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента о проделанной работе

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября в День знаний президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания средней школы №311, расположенной в Сабунчинском районе Баку.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания школы и ознакомился с созданными здесь условиями.

    Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал президента Азербайджана о проделанной работе. Было сообщено, что в трехэтажной школе на 960 ученических мест обучение будет проходить в две смены.

    Ознакомившись с условиями, созданными в школе, президент Ильхам Алиев встретился с учителями и учащимися этого учебного заведения.

    В заключение было сделано фото на память.

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