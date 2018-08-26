Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания полной средней школы села Мейсари в Шамахинском районе

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 25 августа Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания полной средней школы на 132 ученических места в селе Мейсари Шамахинского района, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие нового здания школы.

Министр образования Джейхун Байрамов сообщил Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой, что здание полной средней школы села Мейсари было построено в 50-х годах прошлого века. Школа, которая с тех пор не ремонтировалась, уже не отвечала современным требованиям и пришла в непригодное для обучения состояние.

Внимание, проявляемое Президентом Ильхамом Алиевым к развитию образования в стране, проводимые в этой сфере реформы сыграли важную роль и в жизни полной средней школы села Мейсари. В 2016 году началось строительство нового здания школы. Школьное здание уже готово к эксплуатации, строительные работы выполнены здесь на высоком уровне. В школе с современными и светлыми классными комнатами созданы все условия для образцовой организации учебного процесса. В распоряжение учащихся передана школьная библиотека, обеспеченная учебниками и учебными пособиями. В спортзале установлено современное оборудование. В актовом зале есть все возможности для проведения различных мероприятий, связанных с жизнью школы. В школе созданы предметные кабинеты, оснащенные учебными пособиями. Кабинет информатики оснащен компьютерным оборудованием, имеются также кабинеты иностранных языков, химии, физики и биологии. В кабинете военной подготовки созданы все условия для приобщения учащихся к военным знаниям.