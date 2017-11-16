Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии открытия полной средней школы в поселке Масазыр

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 5 в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие школы, ознакомился с созданными здесь условиями.

Было сообщено, что строительство школы началось в 2015 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Строительные работы, проводимые с высоким качеством, завершились в октябре этого года. Общая площадь трехэтажного здания школы превышает 4600 кв. м. Новая школа рассчитана на 1200 ученических мест, здесь - 41 классная комната. В школе, оснащенной самым современным оборудованием, созданы физическая, химическая и биологическая лаборатории, библиотека, актовый зал на 163 места, а также столовая. B двух мастерских также есть все условия для проведения обучения на высоком уровне. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием.

Условия, созданные в этой школе, свидетельствуют о том, что укрепление в последние годы материально-технической базы образования является одним из приоритетных направлений государственной политики. В стране уже сформировалась и успешно осуществляется концепция нового образования. Строительство в Aзербайджане сотен новых школьных зданий, капитальная реконструкция существующих открыли широкие возможности для формирования гигантской образовательной инфраструктуры.