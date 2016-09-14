Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом учебном корпусе, построенном для средней школы номер 12 в Баку

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом учебном корпусе, построенном для полной средней школы номер 12 Низаминского района Баку.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что эта школа, основанная в 1974 году, несколько лет назад была капитально отремонтирована. Однако увеличение плотности населения на территории привело к росту числа учащихся, в связи с чем было принято решение построить для школы номер 12 новый корпус. Таким образом, на территории школы на 960 ученических мест было построено новое здание на 432 учащихся, состоящее из 18 классных комнат. В результате школа перешла на односменный режим работы. Сейчас просторные и светлые классные комнаты позволяют проводить учебный процесс в школе на высоком уровне.

За прошедшие годы в нашей стране было построено небывалое количество школ, для многих учебных заведений возведены новые корпуса. Этот процесс охватывает и самые отдаленные населенные пункты. Фонд Гейдара Алиева также оказал всестороннюю поддержку этой программе, осуществляемой на государственном уровне. Строительство сотен школ в Азербайджане, укрепление материально-технической базы учебных заведений, словом, формирование в стране мощной инфраструктуры образования стали возможными благодаря успехам в применении новой модели образования.