Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе города Гянджа

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в здании полной средней школы номер 1 имени Исмета Гаибова города Гянджа.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о капитальном ремонте и реконструкции, проведенных в здании школы.

Было отмечено, что школа, общая площадь которой составляет 4,8 гектара, рассчитана на 2140 ученических мест. Первый корпус на 980 ученических мест был построен в 1934 году, а второй корпус на 1160 ученических мест – в 1974 году. Капитальный ремонт и реконструкция здесь начались в мае 2015 года и полностью завершились в ноябре 2017 года. Оба корпуса – четырехэтажные. Здесь функционируют 80 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, 2 кабинета информатики, библиотека, актовый зал на 200 мест, спортивный зал и буфет на 100 мест.

Было отмечено, что в настоящее время в школе обучаются 1157 учащихся. Их обучением и воспитанием занимаются 109 педагогов. Это учебное заведение всегда гордилось своими выпускниками. Было подчеркнуто, что в числе выпускников школы – 4 доктора и 36 кандидатов наук. По итогам поступления в высшие учебные заведения за последние 3 года студентами стали 160 выпускников.

Школа оснащена современным оборудованием, системами видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Сюда проложены новые интернет- и телефонные линии. Отремонтированы котельная школы, работающая на природном газе, трансформаторная подстанция, для обеспечения водой установлен резервуар на 150 тонн, построен противопожарный склад объемом 100 кубометров.

На территории создана открытая спортивная площадка, во дворе здания проделана широкомасштабная работа по благоустройству и озеленению.