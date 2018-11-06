Президент Ильхам Алиев: "Нашему языку не нужны иностранные слова"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ «Нашему языку не нужны иностранные слова. Он настолько богат, что можно выразить любую мысль, любой вопрос».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности и деятелями искусств из Агдамского района в ходе открытия Агдамского центра мугама.

«Недавно я подписал Указ о сохранении чистоты азербайджанского языка. В этом есть необходимость, я неоднократно высказывал свои мысли по этому поводу. У нас богатейший язык, и азербайджанская литература подтверждает это. Но происходящие сегодня в мире процессы глобализации, другие процессы волей-неволей отражаются и на нашем языке. Мы должны защитить его от внешнего воздействия. Нашему языку не нужны иностранные слова. Он настолько богат, что можно выразить любую мысль, любой вопрос. Однако мы видим, что порой как в средствах массовой информации, так и в других сферах в наш язык вводятся чужие слова. Они не обогащают его, напротив, иногда имеющиеся слова замещаются новыми, и я решительно против этого. Сегодня, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что все мы должны защищать наш язык. Конечно, традиционные виды нашего искусства, в том числе искусство мугама, играют в этом деле особую роль», - заявил Глава государства.