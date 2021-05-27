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Президент Азербайджана: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю

Президент Азербайджана: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю "Поэтому наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители дашнакско-большевистских банд, проливших кровь азербайджанского народа, преподносились как герои".
Наука и образование
27 мая 2021 г. 18:36
Президент Азербайджана: В годы моей учебы мы изучали искаженную историю
Ильхам Алиев

"Поэтому наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители дашнакско-большевистских банд, проливших кровь азербайджанского народа, преподносились как герои".

Как сообщает Report, об этом 27 мая, принимая министра национального образования Турции Зию Сельчука, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"В школе и вузе я учился по этим книгам, этим фальшивым книгам по истории. Реальную историю мы узнали после восстановления независимости. Герои преподносились как враги, а враги – как герои. Поэтому мы, люди, жившие в Советском Союзе, - во время распада СССР мне было 30 лет, я полностью завершил образование, - после этого я понял, какую вредную и фальшивую историю нам преподавали. Так что в нынешних условиях мы должны преподносить как древнюю, так и современную историю такой, какая она есть, и мы вместе будем работать в этой сфере", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "While I was a student, we were studying distorted history"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Mən oxuduğum dövrdə biz təhrif edilmiş tarixi öyrənirdik"

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