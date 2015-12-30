Президент Азербайджана поздравил 100-летнего академика

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил академика Исмаила Ибрагимова со 100-летним юбилеем.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Исмаил Ибрагимов!

Сердечно поздравляю Вас – известного ученого, которому принадлежат важные заслуги в развитии азербайджанской науки, лауреата Государственной премии СССР со 100-летним юбилеем.

Пройденный Вами жизненный путь может служить примером для всей молодежи Азербайджана. Мужественно сражаясь с фашизмом в годы Второй мировой войны, Вы стали одним из тысяч сынов Азербайджана, вписавших славные страницы в историю родины. Гармонично сочетая научное творчество с педагогической деятельностью, Вы успешно работали в нынешнем Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, на протяжении многих лет являлись руководителем этого престижного учебного заведения. Многочисленные специалисты, подготовленные этим высшим учебным заведением для нашей республики и зарубежных стран, служили приумножению славы Азербайджана как "нефтяной академии".

В советский период нашей истории Вам посчастливилось работать вместе с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым. Будучи представленным на различных руководящих должностях и в выборных органах, Вы внесли достойный вклад в развитие нашей страны. В последние годы Вы, как председатель Азербайджанского детского фонда, прилагаете большие усилия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

Ваша самоотверженная деятельность неоднократно была удостоена высоких наград. В их числе, несомненно, особое место занимает орден "Шараф" - одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики. Уверен, что Вы и впредь приложите весь свой богатый жизненный опыт, знания и умения во имя будущего нашей страны.

Желаю Вам здоровья и счастья".