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Президент Академии наук Украины скончался в возрасте 102 лет

Президент Академии наук Украины скончался в возрасте 102 лет На 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон
Наука и образование
20 августа 2020 г. 02:45
Президент Академии наук Украины скончался в возрасте 102 лет

На 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон.

Как передает Report, об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский, выразив соболезнование семье и близким ученого.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец", - говорится в тексте соболезнования Зеленского, размещенном в его официальном Telegram-канале.

Борис Патон - советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Одним из первых исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе. Он лауреат Сталинской (1950) и Ленинской (1957) премий. Возглавил Национальную академию наук Украины (ранее АН УССР) в 1962 году и с тех пор бессменно руководил ею.

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