Презентация SOCAR Polymer cостоялась в БВШН

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Polymer провела в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) презентацию "Летняя практика – 2017". Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, генеральный директор ООО "SOCAR Polymer" Фарид Джафаров и сотрудники компании.

Приветствовав гостей, открывший встречу ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев придает особое значение проекту SOCAR Polymer и его важности для будущего страны. Реализация этого проекта, сказал он, является свидетельством развития ненефтяного сектора, а также экономики Азербайджана в целом. Ректор отметил, что с вводом в строй завода SOCAR Polymer значительно возрастает спрос на инженерные кадры, а для студентов БВШН открываются новые возможности трудоустройства. Эльмар Гасымов выразил уверенность в том, что сотрудничество БВШН с компанией SOCAR Polymer даст новый импульс подготовке высококвалифицированных кадров по специальности "Инженер-химик" и обучению студентов вуза в рамках концепции "непрерывного образования".

Выступая перед собравшимися, генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров отметил, что рад налаживанию сотрудничества с таким высшим учебным заведением, как Бакинская Высшая Школа Нефти, которая готовит специалистов-инженеров высокого класса, владеющих английским языком. Обучение студентов в БВШН – гарантия успешного будущего промышленности Азербайджана, сказал он. Затем Фарид Джафаров выступил с подробной презентацией о проекте SOCAR Polymer.

Как отмечалось на встрече, в ходе летней практики студенты вместе со специалистами компании принимают участие в производственном процессе с использованием самых передовых технологий и современного оборудования, знакомятся с работой по обеспечению контроля качества и мерами по технике безопасности и охране труда, приобретая ценный практический опыт.

В заключение сотрудники различных подразделений компании SOCAR Polymer ответили на многочисленные вопросы студентов.