Презентация компании "Азеркосмос" состоялась в Бакинской Высшей Школе Нефти

© BANM

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла презентация конкурса "CanSat Азербайджан 2018".

Как сообщили Report в БВШН, презентацию для студентов вуза провели представители ОАО "Азеркосмос": сотрудница отдела корпоративных коммуникаций Фидан Бейбутова и инженер спутниковой связи Рустам Зейналов. Конкурс проводится при совместной организационной поддержке ОАО "Азеркосмос" и Министерства образования республики. Основными целями инновационного образовательного проекта "CanSat Азербайджан 2018" являются популяризация среди студентов и школьников достижений космонавтики и ракетной техники с тем, чтобы привить им интерес к проектам в этой сфере, помочь приобрести умение находить инновационные решения и получить опыт в области создания моделей спутников.

Международный конкурс Cansat, направленный на мотивацию и развитие молодежи в сфере космических технологий, проводится ежегодно с 1998 года при поддержке NASA, Американского астрономического общества (AAS), Американского института авиации и космонавтики (AIAA), а также ведущих структур космического сектора. Участники конкурса по созданию макета спутника в банке из-под колы(satelliteinacan)должны уместить в нем все основные системы спутника. После отделения от ракеты или аэростата CanSat должен провести измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, и приземлиться на парашюте.

В ходе презентации представители ОАО "Азеркосмос" предоставили студентам подробную информацию о "CanSat Азербайджан 2018", регистрации, условиях и правилах проведения конкурса, который пройдет в семь этапов. Затем они ответили на вопросы студентов.

Как ожидается, проведение национального конкурса модельных спутников в этом году позволит не только повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, но и сформировать команды, обладающие опытом их реализации и способные достойно представлять Азербайджан на различных международных состязаниях по этой тематике.