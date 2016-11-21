Пресс-секретарь МИД выступил в БГУ с лекцией на английском языке

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Хикмет Гаджиев прочел студентам англоязычных групп факультета журналистики Бакинского государственного университета (БГУ) лекцию.

Как сообщает Report, вначале декан, профессор Джахангир Мамедли приветствовав гостя, проинформировал студентов о деятельности Хикмета Гаджиева, который с 2014 года возглавляет пресс-службу МИД.

Заведующая отделом прессы и информации БГУ, доцент факультета журналистики Парвана Ибрагимова отметила, что встреча, которая инициирована преподавателями англоязычных групп факультета Вафой Искендеровой, Анзулей Амировой и Илькином Агаевым, будет иметь важное значение для студентов. Парвана Ибрагимова выразила признательность Хикмету Гаджиеву, который поделится своим опытом.

В свою очередь, глава пресс-службы Хикмет Гаджиев выступил с лекцией на английском языке касательно информационной политики МИД.

Лекция продолжилась в виде дискуссии и закончилась многочисленными вопросами студентов-журналистов.