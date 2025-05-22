Пресечена попытка присвоения азербайджанских мелодий армянским исполнителем

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пресекло попытку армянского гармониста Гагика Степаняна выдать за армянские популярные азербайджанские мелодии - "Bəs nə deyim", "Ay bəri bax", "Niyə yox deyirsən" и "Güman yeri var".

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пресекло попытку армянского гармониста Гагика Степаняна выдать за армянские популярные азербайджанские мелодии - "Bəs nə deyim", "Ay bəri bax", "Niyə yox deyirsən" и "Güman yeri var".

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Гагик Степанян исполнил на гармони попурри из указанных мелодий, опубликовав ролик на YouTube под видом армянской музыки, не указав оригинальные названия композиций и имена их авторов.

В результате предпринятых агентством мер и благодаря техподдержке Цифровой и аудиовизуальной вещательной индустрии (RAYS), которое на коллективной основе управляет имущественными правами авторов, исполнителей и производителей фонограмм в цифровых сетях, ролик армянского гармониста Гагика Степаняна был удален из Youtube.