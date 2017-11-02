Преподаватели Нахчыванского государственного университета удостоились почетных имен

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжении о присвоении почетных имен преподавателям Нахчыванского государственного университета.

Как передает Report, в соответствие с распоряжением в связи с 50-летним юбилеем Нахчыванского государственного университета за плодотворную деятельность в сфере образования автономной республики, Аллахвердиев Али Лазым оглу, Джаббарлы Алекбер Гасан оглу, Эминов Миргасан Сейидали оглу, Эйвазов Сейфаддин Ибрагим оглу, Алиев Акиф Саттар оглу, Алиев Акбар Наби оглу, Алиев Мамед Гасан оглу, Аскерова Рамзиййя Газанфар гызы, Гусейнов Юнис Гусейн оглу, Кангарли Ильгар Исмайыл оглу, Гулиева Джейран Манаф гызы, Мамедов Этибар Насрулла оглу, Мамедова Илхама Майыс гызы, Рзаев Вахид Мамед оглу, Сулейманов Акбер Сулейман оглу, Зейналов Джаваншир Ибрагим оглу удостоились почетного имени "Заслуженного педагога"; Исмайылова Нязакят Рза гызы почетного имени "Заслуженного работника культуры "; Тагиев Эвэз Зейналабддин оглу удостоен почетного имени "Заслуженный деятель физкультуры и спорта".