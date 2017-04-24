Преподаватель БВШН: Окончившие наш вуз должны гордиться тем, что они выпускники Высшей Школы

© BANM

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) продолжает новый проект. Как сообщили Report в БВШН, название посвященного преподавателям вуза проекта - "Я – учитель БВШН". На вопросы отвечает преподаватель кафедры Инженерии по автоматизации процессов БВШН, доцент Лейла Мурадханлы.

– Первый вопрос традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

- Я - инженер по автоматизации процессов. Когда я выбирала профессию, я и не думала, что стану преподавателем. Но потом мне захотелось передать кому-то свои знания и умения, поделиться опытом. Быть учителем для меня – большая честь. Это очень уважаемая, ответственная, сложная и в тоже время великая профессия. И мой 25-летний стаж в этой области убедили меня в правильности моего выбора.

– Расскажите о себе. Где вы учились и с чего начался ваш путь преподавателя?

- В 1988 году я закончила с отличием факультет Автоматизации производственных процессов Азербайджанского института нефти и химии. В 1992 году получила звание доктора философии в области технических наук, а семью годами позже стала доцентом. В 2009 году получила степень магистра в области "менеджмента энергии" Норвежского института менеджмента. Преподавала в Азербайджанской государственной нефтяной академии, Университете Хазар, а с 2014 года являюсь доцентом БВШН. В разное время вела научные исследования и преподавала в ряде университетов США в штатах Джорджия, Индиана и Пенсильвания, в университетах Beuth Hochschulefür Technik Berlin и Университете прикладных наук в Германии, а также в Университете Jagiellonian (Польша). Одновременно вела научно-исследовательскую работу. В 2011 году министерство образования Азербайджана наградило меня почетной грамотой, а в 2016 году я получила почетную грамоту со стороны SOCAR за заслуги в подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности.

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

- У меня было много любимых учителей. Они были настоящими профессионалами. Строгие и знающие свой предмет, они не просто передавали нам знания, но и будили в нас интерес к учебе. Поэтому я любила все предметы. Несмотря на то, что технические дисциплины у нас были основными, я серьезно изучала общественные и экономические предметы. Я была отличницей в университете и удостоилась самой престижной в то время Ленинской стипендии.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

- Мне довелось работать в разных университетах, и у меня было большое число студентов. Их успехи меня очень радуют. В Высшую Школу поступают абитуриенты, набравшие самые высокие баллы, и, став студентами, они понимают, какая ответственность на них ложится.

Мои студенты – очень талантливые и старательные, участвуют в различных конференциях и проектах, занимаются научно-исследовательской работой. В будущем я вижу их специалистами высокого уровня, которые будут трудиться на благо родины.

– Какой вы представляете себе Бакинскую Высшую Школу Нефти через десять лет?

- Через 10 лет в стенах вуза, который будет располагаться в новом комфортном кампусе, будет работать большой коллектив и будут учиться студенты из многих стран мира. Появятся новые специальности и новые проекты. Уверена, что высшее образование, которое дается в нашем вузе, всегда будет самым качественным, а спустя 10 лет БВШН станет лидером среди азербайджанских университетов.

– Чем вы занимаетесь в свободное время?

- Свободного времени почти не бывает. Когда выдается свободная минута, читаю специальную литературу, стараюсь узнавать больше новой информации в своей сфере и повышать профессиональный уровень.

– Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской Высшей Школы Нефти?

- Я желаю им больших успехов в жизни и карьере. Верю, что выпускники Высшей Школы всегда будут помнить родной вуз. И они всегда, несмотря на должности, которые они займут, и звания, которые они получат, будут гордиться тем, что они – выпускники БВШН.