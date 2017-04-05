Преподаватель БВШН: Наши выпускники должны всегда помнить свой родной вуз

© BANM

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Отдел по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН) начинает новый проект.

Как сообщили Report в БВШН, проект называется "Я – учитель БВШН" и посвящен преподавателям вуза. На наши вопросы отвечает преподаватель кафедры Нефтегазовой инженерии Высшей школы Самин Малик.

– Первый вопрос – традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

– Я выбрал эту профессию потому, что у меня всегда было желание учить и работать с молодежью. И я уверен, что сделал правильный выбор. Я люблю свою работу и она мне никогда не наскучит.

– Расскажите о себе. Где учились и с чего начался ваш путь преподавателя?

– Я родился в Гяндже. Мои родители получили высшее образование, и я пошел по их стопам. После окончания школы поступил на Механико-математический факультет Бакинского государственного университета, где получил степень бакалавра по специальности "Математика", а затем – степень магистра по специальности "Математика и математическая логика" в Манчестерском университете (Великобритания). В настоящее время являюсь диссертантом отделения Дифференциальных уравнений Института математики и механики. Преподаю в Бакинской высшей школе нефти.

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

– У меня было несколько любимых преподавателей. Все они очень по доброму и искренне относились к нам студентам. Мы заслушивались их лекциями, они подавали нам пример во всем.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

– Мне повезло со студентами. Среди них много тех, кто не тратит время впустую. Они постоянно развиваются и совершенствуют свои знания. Общение с такими студентами делает мою профессию интересной и значимой. Такую молодежь ждет только блестящее будущее.

– Какой вы представляете себе Бакинскую высшую школу нефти через десять лет?

– Наша Высшая школа развивается с каждым днем, расширяя спектр своей деятельности. Через десять лет я представляю БВШН в числе лучших вузов Европы, занимающимся подготовкой высокопрофессиональных специалистов. Уверен, что через десять лет в нашей Высшей школе будет продолжать работать такой же профессиональный коллектив, как и сейчас, будут учиться лучшие студенты страны и появятся новые приоритетные специальности.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Свободное время в основном провожу с семьей и друзьями. Еще люблю заниматься спортом.

– Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской высшей школы нефти?

– Выпускники Бакинской высшей школы нефти – отлично подготовленные высококачественные специалисты в своих областях. Я желаю им успешной карьеры и счастливой личной жизни. И пусть они всегда помнят свою родную Высшую школу.