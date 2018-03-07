Преподаватель БВШН награждена медалью "Терегги"

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении азербайджанских женщин медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в общественной жизни страны и по случаю Международного женского дня - 8 Марта этой почетной награды удостоена и доцент кафедры нефтяной инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Ханум Джафарова.

Как сообщили Report в Высшей школе, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил Ханум Джафарову с присуждением ей медали "Терегги" и высокой оценкой ее профессиональной деятельности. Он также пожелал ей добиться новых крупных достижений и успехов в преподавательской и научно-исследовательской работе.

Доцент кафедры нефтяной инженерии БВШН Ханум Джафарова – автор более 20 научных работ, а также учебника "Mathematics-1" для студентов, получающих образование на английском языке.

Отметим, что несколькими годами ранее Ханум Джафарова, чей педагогический стаж превышает 20 лет, была награждена за успешную преподавательскую деятельность Почетной грамотой министерства образования Азербайджанской Республики. Она также была удостоена Почетной грамоты SOCAR, которую ей вручил президент компании Ровнаг Абдуллаев.