Преподаватель БВШН признана лучшей студенткой института Португалии

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Главный лаборант Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Рима Гулиева признана лучшей студенткой отделения "Химической инженерии" Политехнического института Браганса (Португалия) и ее имя было включено в список медалистов европейского вуза.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на днях она получила специальный диплом, подтверждающий звание лучшей студентки португальского института.

Отметим, что Р. Гулиева получила среднее образования в бакинской средней школе №35. В 2000 году, набрав высокий балл на вступительных экзаменах, поступила на Химический факультет Бакинского государственного университета. В 2014 году, набрав высокий балл на вступительном экзамене в магистратуру, была принята на отделение химии Университета Кавказ по специальности "Химия и технология основного органического синтеза". Продолжив в 2015 году свое магистерское обучение в Политехническом институте Браганса в Португалии, Рима завершила его с отличием.

"Спустя 10 лет после окончания бакалавриата, решив начать новый этап в своей жизни, я подала документы в магистратуру, что стало началом моих будущих успехов. Начав учебу в Университете Кавказ, с лучшим результатом я завершила ее в Португалии. Но главной целью моего пребывания в этой стране было не только получение образования, но и изучение отличной от нашей системы образования и ее преимуществ. Со всем опытом, накопленным за время обучения заграницей, я хотела поделиться у себя на родине. Принимая активное участие в различных международных мероприятиях, организованных в Технологическом Институте Браганса, я знакомила людей с историей и традициями Азербайджана, его богатым культурным наследием", - рассказывает Р. Гулиева.

Она отметила, что реализовать свои знания и опыт ей удалось в БВШН. По словам Р. Гулиевой, в этом высшем учебном заведении предоставляются широкие возможности молодым специалистам для развития их научной и педагогической деятельности.