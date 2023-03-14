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Представлен проект "Первые президентские стипендиаты"

Представлен проект "Первые президентские стипендиаты" Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством науки и образования Азербайджана представил проект "Первые президентские стипендиаты" по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.
Наука и образование
14 марта 2023 г. 10:53
Представлен проект Первые президентские стипендиаты

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Министерством науки и образования Азербайджана представил проект "Первые президентские стипендиаты" по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в рамках совместного проекта ГЭЦ и министерства по случаю объявления 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" было проведено интервью с некоторыми лицами, удостоенными президентской стипендии в 2001 и 2002 годах. Они поделились своими воспоминаниями о встрече с великим лидером, о роли этой встречи в их дальнейшей жизни, образовании и карьере.

В рамках "Года Гейдара Алиева" будет представлена серия видеороликов с первыми президентскими стипендиатами.

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