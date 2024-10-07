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Представлен итоговый отчет четвертого конкурса Yüksəliş

Представлен итоговый отчет четвертого конкурса Yüksəliş 12:30
Наука и образование
7 октября 2024 г. 12:54
Представлен итоговый отчет четвертого конкурса Yüksəliş

Состоялось очередное заседание Организационного комитета конкурса Yüksəliş ("Восхождение"), на котором представлен итоговый отчет.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента, председатель Оргкомитета конкурса Yüksəliş Фарах Алиева, министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насиров, председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, депутат Ульви Гулиев, генеральный директор Общественного телевидения и радиовещания Балакиши Гасымов, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев и представители Рабочей группы конкурса.

Члены Оргкомитета ознакомились с отчетом о завершении четвертого конкурса Yüksəliş.

На заседании были обсуждены предложения по программе наставничества в рамках этого конкурса, по итогам чего были приняты соответствующие решения.

Выступившие на заседании члены комитета выдвинули ряд важных предложений для успешной организации предстоящих мероприятий в рамках проекта.

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Версия на азербайджанском языке Dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin yekun hesabatı təqdim edilib

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