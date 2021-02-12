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Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере

Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере Министр образования Эмин Амруллаев вместе с руководителями азербайджанских представительств ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста посетил в городах Гянджа и Тертер учебные заведения, сильно пострадавшие в результате агрессии вооруженных сил Арм
Наука и образование
12 февраля 2021 г. 18:34
Представители ЮНИСЕФ и МККК посетили разрушенные армянами школы в Гяндже и Тертере

Министр образования Эмин Амруллаев вместе с руководителями азербайджанских представительств ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного креста посетил в городах Гянджа и Тертер учебные заведения, сильно пострадавшие в результате агрессии вооруженных сил Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев написал в своем аккаунте в социальной сети.

Министр сказал, что зарубежные партнеры воочию увидели трагические последствий вражеской агрессии в школе №29 в Гяндже и средней школе села Дюярли Тертерского района.

"Мы также встретились с учениками этих школ. Партнеры сотрудничают с Министерством образования в различных направлениях, в том числе в оказании социопсихологической поддержки нашим учителям и учащимся для ликвидации последствий войны. Скоро эти учебные заведения станут еще красивее, чем раньше. Во взглядах детей победившей страны чувствовалась гордость. Воспитание патриотов, образованных людей, сознающих свою национальную сущность, является одной из основных целей, стоящих в основе нашей системы образования", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUNICEF və BQXK rəsmiləri Gəncə və Tərtərdə ermənilərin dağıtdığı məktəblərdə olub

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