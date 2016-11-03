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    Представители SOCAR встретились со студентами АГУНП

    Студентам-отличникам АГУНП представлены премии SOCAR

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП)  начальник департамента человеческих ресурсов SOCAR Асиф Бекирли встретился ос студентами.

    Как сообщили Report в секторе по связям с общественностью университета, ректор Мустафа Бабанлы высоко оценил сотрудничество SOCAR с АГУНП и проинформировал гостей о реформах, проводимых в вузе: "Очень отрадно, что сегодня в нашем университете проводится подобное мероприятие. Можно долго говорить о реформах и успехах университета, однако все очевидно. Нашей целью наряду с подготовкой специалистов для нефтяной промышленности является также формирование личности. По этой причине сегодня в АГУНП проводится ряд реформ и новшеств. Мы стараемся, чтобы обучение опиралось на развитие современной технологии. Сегодня АГУНП наряду с предоставлением высшего образования студентам считает приоритетным вопрос их трудоустройства. Мы стараемся обеспечить работой бакалавров и магистров". 

    Начальник департамент SOCAR А.Бекирли рассказал об истории отношений с АГУНП и подчеркнул, что их сотрудничество длится более 10 лет. 

    "Думаю, что эту встречу мы должны были провести давно. Встреча со студентами важна для нас. Наша первостепенная цель - прием на вакансии опытных работников. Сегодня SOCAR является основной движущей силой экономики. С этой точки зрения мы должны расширить сотрудничество, чтобы объединить учебу и практику, потому что практика и теория являются одним целым", - заявил А.Бекирли. 

    Затем он рассказал о проектах SOCAR в связи с молодежью. Был продемонстрирован видеоролик этих проектов. Представитель SOCAR Турал Мамедов проинформировал участников о деталях этих проектов. 

    Студентам-отличникам АГУНП были представлены премии SOCAR.

    В конце мероприятия представители компании ответили на вопросы студентов. 

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