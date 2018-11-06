Представители молодежи Швеции побывали в гостях в Бакинской Высшей школе нефти

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В гостях у студентов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) побывали представители действующей в Швеции ассоциации "Молодежь против антисемитизма и ксенофобии" (UMAF).

Об этом сообщили Report в БВШН.

Встреча прошла в рамках визита в Баку 25 членов организации из разных стран, состоявшегося при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой c целью наладить партнерские связи UMAF со студентами вузов страны, обсудить возможности сотрудничества и обменяться опытом участия в международных проектах.

Встретившись с представителями шведской молодежной организации, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал им о целях создания вуза, его деятельности и крупных успехах. Говоря о богатой истории развития нефтедобычи в республике, он отметил, что именно в Азербайджане была пробурена первая в мире нефтяная скважина.

Выступив от имени молодежной делегации Швеции, основатель и председатель UMAF Сиявуш Дерахти поделился впечатлениями от знакомства с кампусом БВШН. Как азербайджанец, сказал он, я горжусь тем, что в республике есть высшее учебное заведение, которое отвечает лучшим мировым стандартам.

Члены ассоциации "Молодежь против антисемитизма и ксенофобии" встретились со студентами и преподавателями вуза. Были обсуждены перспективы сотрудничества БВШН и UMAF, а также возможности реализации совместных инициатив.