​Представители компании Softprom by ERC посетили БВШН

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) была проведена встреча с представителями компании Softprom by ERC.

Как сообщает Report, на встрече, на которой приняли участие генеральный менеджер компании "Softprom by ERC" по Азербайджану, Грузии и Туркменистану Олег Чечнев, менеджер по развитию бизнеса компании Эльшан Маджидов, заведующая кафедрой инженерии автоматизации процессов БВШН Наиля Аллахвердиева и профессорско-преподавательский состав кафедры, широко обсуждалось создание эффективного сотрудничества с Высшей школой.

Поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил тесное сотрудничество, существующее между Высшей школой и функционирующими в Азербайджане многочисленными местными и зарубежными компаниями. Ректор также довел до сведения гостей, что в БВШН скоро состоится открытие Академии по информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ), и что она в дальнейшим сыграет важную роль в подготовке студентов БВШН, обучающихся по специальности инженерия автоматизации процессов, в качестве высококвалифицированных специалистов. Он в частности подчеркнул важность сотрудничества с компанией Softprom by ERC для организации курсов и трейнингов по ИКТ в целях повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в области автоматики. Генеральный менеджер компании Softprom by ERC по Азербайджану, Грузии и Туркменистану Олег Чечнев сказал, что созданный компанией образовательный центр проводит курсы по информационной безопасности с такими производителями, как EC-Council, ISC, ISACA, IAPP, CompTIA. Он также отметил, что в будущем в результате сотрудничества с БВШН сотрудники компании вместе со студентами БВШН, обучающимися по специальности инженерия автоматизации процессов, смогут организовывать курсы относительно новшеств в области информационных технологий, программного обеспечения и информационной безопасности. По окончании встречи гости ознакомились с кампусом БВШН и созданными там условиями.

Компания Softprom by ERC была создана в 1999 году. В основном сотрудничая с производителями, специализирующимся в области информационной безопасности, компания функционирует в странах СНГ и Восточной Европе. Объединившись в 2015-ом году с одной из крупнейших Европейских дистрибьюторских компанией ERC, компания стала функционировать под названием "Softprom by ERC". Компания заключила договор с такими мировыми лидерами в области ИКТ, как "CISCO", "Fortinet", "VMware", "Milestone", "Stultz", "Legrand", "Google", "Cyberbit", "Trap-X". В 2009 году "Softprom by ERC" начала свою деятельность в Азербайджане и стала сотрудничать со всеми компаниями в области ИКТ в стране.