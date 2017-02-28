Представители афганского университета побывали в БВШН

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Вопросы налаживания сотрудничества Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) с Кабульским политехническим университетом были обсуждены на встрече ректора БВШН Эльмара Гасымова с группой преподавателей университета и руководителем программы подготовки младших специалистов Агентства США по международному развитию (USAID) Хасаном Аслами.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, во встрече также приняли участие доцент факультета информационных технологий и инженерии университета ADA Фуад Гаджиев, заведующий кафедрой Инженерии автоматизации процессов БВШН Манафеддин Намазов и начальник отдела электронного обучения Высшей школы Шариф Хуршудов.

Отметив, что студентами БВШН становятся абитуриенты, показавшие лучшие результаты на вступительных экзаменах, ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что возглавляемый им вуз является единственным высшим учебным заведением технического профиля в Азербайджане, в котором все предметы ведутся на английском языке преимущественно азербайджанскими профессорами и преподавателями. Он рассказал об основных направлениях деятельности и этапах развития БВШН, процессе обучения, который основан на программах бакалавриата британского Университета Хериота-Ватта, а также о разностороннем сотрудничестве Высшей школы с крупными международными компаниями нефтегазового сектора и ведущими университетами во многих странах мира.

Говоря о развитии партнерства БВШН с Кабульским политехническим университетом, Эльмар Гасымов сообщил, что налаживание связей азербайджанского вуза с афганскими университетами отвечает интересам обеих стран, а перспективы такого сотрудничества были обсуждены в ходе его встречи с послом Афганистана в Азербайджане Мохаммедом Таки Халили. Ректор, в частности, проинформировал гостей о возможностях обучения афганских юношей и девушек в Высшей школе, в новом кампусе которой созданы все необходимые условия для успешной учебы, комфортного проживания и активного отдыха студентов, организации для них краткосрочных учебных курсов, а также прохождения ими производственной практики в крупных нефтегазовых компаниях, действующих в Баку.

Руководитель программы подготовки младших специалистов USAID Хасан Аслами отметил, что ценный опыт Бакинской Высшей школы нефти в организации учебного процесса и подготовке высококвалифицированных инженеров для нефтегазовой отрасли силами национальных специалистов и экспертов может стать полезным для Кабульского политехнического университета и других технических вузов страны. Он сообщил, что намерен обсудить предложения руководства БВШН в министерстве образования Афганистана для их скорейшей реализации. "Достижения Высшей школы не могут не впечатлять, и мы очень заинтересованы во взаимовыгодном тесном сотрудничестве с БВШН", - сказал он.

В ходе встречи были намечены конкретные шаги для налаживания связей БВШН с Кабульским политехническим университетом.