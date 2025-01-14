Представитель НПО: Необходимо усилить подготовку кадров по техспециальностям в строительной сфере

Необходимо усилить подготовку специалистов по техническим направлениям в строительной сфере.

Необходимо усилить подготовку специалистов по техническим направлениям в строительной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Шахана Сары на мероприятии "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров для строительного сектора".

Во время панельной дискуссии "Меняющийся ландшафт строительного сектора" она подчеркнула важность адаптации профессионального образования к требованиям рынка труда. "Крайне необходимо усилить подготовку кадров по техническим специальностям, разработать образовательные программы, соответствующие современным стандартам, и уделить больше внимания развитию практических навыков у студентов", - сказала она.