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Представитель НПО: Необходимо усилить подготовку кадров по техспециальностям в строительной сфере

Представитель НПО: Необходимо усилить подготовку кадров по техспециальностям в строительной сфере Необходимо усилить подготовку специалистов по техническим направлениям в строительной сфере.
Наука и образование
14 января 2025 г. 13:53
Представитель НПО: Необходимо усилить подготовку кадров по техспециальностям в строительной сфере

Необходимо усилить подготовку специалистов по техническим направлениям в строительной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Шахана Сары на мероприятии "Роль государственно-частного партнерства в подготовке кадров для строительного сектора".

Во время панельной дискуссии "Меняющийся ландшафт строительного сектора" она подчеркнула важность адаптации профессионального образования к требованиям рынка труда. "Крайне необходимо усилить подготовку кадров по техническим специальностям, разработать образовательные программы, соответствующие современным стандартам, и уделить больше внимания развитию практических навыков у студентов", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке QHT nümayəndəsi: Tikinti sahəsində texniki ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı gücləndirilməlidir

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