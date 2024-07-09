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Представитель агентства прокомментировал вопрос закрытия школ на время COP29

Представитель агентства прокомментировал вопрос закрытия школ на время COP29 Решение о приостановке работы общеобразовательных учреждений на время проведения COP29 в Азербайджане пока не принято.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 13:02
Представитель агентства прокомментировал вопрос закрытия школ на время COP29

Решение о приостановке работы общеобразовательных учреждений на время проведения COP29 в Азербайджане пока не принято.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

По его словам, в случае принятия какого-либо решения по данному вопросу, общественность будет заранее проинформирована.

Аббасов также отметил, что на сегодняшний день основное внимание уделяется подготовке к началу нового учебного года 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik rəsmisi: COP29 zamanı məktəblərin işində fasilə yaranması ilə bağlı hər hansı bir qərar yoxdur

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