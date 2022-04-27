TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19

"Низкий уровень заражения коронавирусом привел к тому, что многие больницы возобновили свою прежнюю деятельность. В Баку только два медицинских учреждения работают для пациентов с COVID-19".

"Низкий уровень заражения коронавирусом привел к тому, что многие больницы возобновили свою прежнюю деятельность. В Баку только два медицинских учреждения работают для пациентов с COVID-19".

Об этом заявил и. о. председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбановв, отвечая на вопрос сотрудника Report, командированного в Шамахы.

Глава TƏBIB отметил, что это связано с уменьшением числа пациентов с COVID-19.

"Еще раз просим граждан соблюдать правила гигиены. Потому что пандемия все еще продолжается. В целом, наши меры контроля в этой сфере все еще продолжаются", - подчеркнул В.Гурбанов.