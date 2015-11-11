Председатель комитета Милли Меджлиса: Информация о большинстве проводимых в НАНА исследованиях не доносится до общественности

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Следует создать специальную структуру, которая будет информировать общественность об исследованиях, проводимых в Национальной академии наук Азербайджана".

Об этом в интервью Report заявил профессор, председатель комитета культуры Милли Меджлиса Низами Джафаров.

Депутат напомнил, что на днях отмечалось 70-летие НАНА. Он отметил, что азербайджанская наука не сконцентрирована только лишь в НАНА: "У нас есть прекрасные университеты. Есть такие ученые, которые известны своими исследованиями во всем мире. У нас достаточно высокий уровень научного мышления. Нашей самой большой проблемой является несвоевременное информирование общественности об отдельных ученых, исследованиях. На самом деле, информация о большинстве проводимых в НАНА исследованиях не доносится до общественности. Следует создать специальную структуру, которая будет информировать общественность о проводимых в академии исследованиях, для этого ведутся работы".

Н.Джафаров подчеркнул, что в Азербайджане науке уделяется большое внимание: "Государство создало все возможности для НАНА. Работы идут на высоком уровне".