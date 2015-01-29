Председатель комиссии: В ММ уделят внимание принятию закона "О науке"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На весенней сессии ММ уделят внимание принятию законопроекта "О науке", рекомендованного на пленарное заседание после обсуждения в комитете.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Парламентского комитета по науке и образованию Шамсаддин Гаджиев.

По его словам, кроме того предусматривается обсуждение совместных вопросов с другими комитетами.

На заседании комитет науки и образования представил отчет. Затем были обсуждены вопросы рассмотрения обращений приема граждан в ходе прошлой сессии.