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    Председатель комиссии: В ММ уделят внимание принятию закона "О науке"

    Парламентский комитет по науке и образованию представил отчет

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На весенней сессии ММ уделят внимание принятию законопроекта "О науке", рекомендованного на пленарное заседание после обсуждения в комитете.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Парламентского комитета по науке и образованию Шамсаддин Гаджиев.

    По его словам, кроме того предусматривается обсуждение совместных вопросов с другими комитетами.

    На заседании комитет науки и образования представил отчет. Затем были обсуждены вопросы рассмотрения обращений приема граждан в ходе прошлой сессии.

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