​Председатель ГКПС: Количество мальчиков, набравших на вступительных экзаменах 0-500 баллов, превосходит количество девочек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Количество мальчиков, набравших на вступительных экзаменах низкие и средние баллы (0-500 баллов) превосходит количество девочек. Так, 52,7 абитуриентов, набравших 0-500 баллов - мальчики".

Как сообщает Report, об этом заявила в своем выступлении на конференции на тему "Гендерные аспекты выбора профессии молодежью" председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в статистике абитуриентов, набравших высокие баллы (500-700), ситуация иная: "Здесь превосходство за девочками. Так, 46,7% набравших высокие баллы абитуриентов - мальчики, а 53,3% - девочки".

М.Аббасзаде добавила, что 50,6% участвовавших на вступительных экзаменах мальчиков и 36,5% девочек набрали менее 100 баллов: "30942 набравших низкие баллы мальчиков и 24094 девочек остались вне конкурса. Лишь 45,40% девочек и 36,22% мальчиков получили право на участие в конкурсе".