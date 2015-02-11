​Председатель ГКПС раскритиковала директоров средних школ

"Ученики старших классов, в основном, отдают предпочтение предметам из группы выбранной ими специальности, а руководители школ закрывают глаза на это"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "Среди принимающих участие на вступительных экзаменах абитуриентов 46,9% либо не ответили на вопросы теста по одному или нескольким предметам, либо ответили наугад". Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

По ее словам, у таких абитуриентов количество неправильных ответов значительно превысило количество правильных, в результате количество правильных ответов с учетом неправильных оказалось меньше нуля и, согласно правилам приема, было приравнено к нулю: "К сожалению, большинство абитуриентов перед поступлением в вузы отдает предпочтение односторонней подготовке".

"Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в школах ученики старших классов, в основном, отдают предпочтение предметам из группы выбранной ими специальности, а по другим предметам не осваивают даже минимальной программы, а руководители школ закрывают глаза на это. Руководители школ должны контролировать получение учениками хотя бы минимального объема знаний в рамках школьной программы, и не делать им никаких уступок", - добавила она.

Она также отметила, что число абитуриентов, получивших ноль баллов по родному языку, литературе, географии, истории и истории Азербайджана, относительно ниже, чем по другим предметам: "В основном, ноль баллов абитуриенты получили по физике, химии, биологии, математике, английскому языку. Низкие результаты по данным предметам являются следствием равнодушного отношения в ряде школ к преподаванию данных предметов и процессу подготовки по ним. В любом случае, истинные причины должны быть выявлены и предприняты меры к их устранению".