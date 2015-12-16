Председатель ГКПС: Из 100 школьниц в Нардаране до 11 класса доучиваются 10-11 девочек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Из 100 школьниц в поселке Нардаран до 11 класса доучиваются 10-11 девочек.

Как сообщает Report об этом сообщила председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде на международной конференции на тему "Расширение возможностей для предотвращения ранних браков".

Она отметила, что из 100 школьников 47 становятся абитуриентами: "В последние годы наблюдается снижение числа девочек, подающих документы в вузы. А результаты приема отличаются. В этом году в высшие учебные заведения документы представили 49 тыс. мальчиков и 43 тыс. девочек. Среди поступивших количество девочек превышает количества мальчиков".

М.Аббасзаде подчеркнула, что в 2004 году в 1-е классы пошли более 125 тыс. детей 1998-1999 гг. рождения: "Данные по стране примерно одинаковые. В то время в первые классы пошли 50 процентов девочек и 50 процентов мальчиков. Спустя 9 лет 3,5 процентов детей не доучились до 9 класса. Значит, более 4500 детей не смогли получить обязательное образование, из которых 600 мальчики, остальные - девочки. Этот процесс наблюдается каждый год".