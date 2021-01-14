Глава ГЭЦ: Журнал в связи с приемными программами будет издан в ближайшие дни

Определенные занятия ввиду пандемии не были проведены, учащиеся не смогли их освоить

“Всегда для формирования содержания экзамена ведутся научные исследования. Приемная программа не полная школьная программа. Приемная программа – усеченная форма программы средней школы".

Как передает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, определенные занятия ввиду пандемии не были проведены, учащиеся не смогли их освоить: "Можем ли мы отложить их в сторону и сказать, чтобы они не были включены в приемную программу?! У школьников в полной мере должны быть нужные навыки. Мы ведем серьезные разбирательства в связи с этим. Программа обсуждена с Министерством образования и доводится до сведения общественности. Журнал в связи с приемными программами уже готов и в ближайшие дни будут изданы".