Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места

В прошлом году абитуриенты с наивысшими балами выбирали специальность "Финансы" в UNEC.

В прошлом году абитуриенты с наивысшими балами выбирали специальность "Финансы" в UNEC.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, во второй группе специальностей абитуриенты с результатами 150 баллов и выше могут подать документы по направлениям маркетинг, управление бизнесом и туристическое дело: "По этим специальностям сейчас доступно 4 760 мест, а к конкурсу были допущены 6 тыс. 803 человека. В целом же во второй группе специальностей 13 285 плановых мест. То есть получается, что на каждого абитуриента приходится два плановых места".