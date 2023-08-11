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Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места

Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места В прошлом году абитуриенты с наивысшими балами выбирали специальность "Финансы" в UNEC.
Наука и образование
11 августа 2023 г. 12:31
Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места

В прошлом году абитуриенты с наивысшими балами выбирали специальность "Финансы" в UNEC.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, во второй группе специальностей абитуриенты с результатами 150 баллов и выше могут подать документы по направлениям маркетинг, управление бизнесом и туристическое дело: "По этим специальностям сейчас доступно 4 760 мест, а к конкурсу были допущены 6 тыс. 803 человека. В целом же во второй группе специальностей 13 285 плановых мест. То есть получается, что на каждого абитуриента приходится два плановых места".

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Версия на азербайджанском языке DİM sədri: "II qrupda hər müsabiqəyə buraxılan şəxs üçün azı 2 yer var"

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